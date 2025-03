Alckmin lidera nova rodada de reuniões sobre alimentos com ministros e setor produtivo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se encontra no período da manhã desta quinta-feira, 6, com ministros e auxiliares em mais uma reunião de trabalho para tratar de medidas para o enfrentamento da inflação de alimentos. O dia ainda terá outra agenda sobre o assunto, com a expectativa de reunir diversas associações representativas do setor produtivo e alimentício no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os dois encontros são liderados por Alckmin. Na parte da manhã, a agenda que ocorre é interna. Dentre os presentes, além do vice-presidente, estão o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto; os ministros da Casa Civil, Rui Costa; Agricultura, Carlos Favaro; Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan; e o secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello.

Esse é mais um encontro que o governo federal faz para tratar sobre medidas para conter a alta do preço dos alimentos. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a gestão federal deixou para depois do Carnaval a definição de novos projetos sobre o tema. Há muitas opções na mesa em estudo pelo governo, mas ainda sem deliberação de medidas concretas. Na semana passada, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se com ministros para discutir o tema. Hoje, ainda não há previsão de que Lula participe dos encontros, já que a ideia é amadurecer as propostas antes de levá-las ao presidente.

De acordo com um interlocutor, a reunião da última sexta-feira, 28, tratou também sobre incentivos para produção de alimentos da cesta básica no âmbito do Plano Safra. O governo pretende estender a concessão de juros mais atrativos para a produção de alimentos básicos para médios produtores. Hoje a medida é válida para pequenos produtores e agricultores familiares. Como já mostrou o Broadcast, entre o rol de opções cogitadas pelo governo, a redução do imposto de importação de produtos agropecuários é a menos polêmica nos bastidores. Entretanto, integrantes do próprio governo reconhecem que há impacto limitado de medidas neste momento sobre os preços dos alimentos.

"O efeito é mais político, de mostrar que o governo está olhando e preocupado com a inflação", afirmou um interlocutor. A saída mais concreta citada nos bastidores é esperar efeitos da maior safra de grãos no alívio dos preços, o que deve ocorrer ainda neste semestre. Quanto às iniciativas para frear os preços dos alimentos, a expectativa é de que o governo deliberará sobre o tema e anunciará medidas concretas após encontros com representantes do setor produtivo.