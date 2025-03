Trump reafirma tarifas sobre cobre, alumínio e aço, e pede cancelamento de Chips Act, de Biden

O republicano disse ainda que o país deveria "se livrar" do Chips Act, o que ele classificou como "horrível" ao citar os impactos na dívida federal. A iniciativa foi assinada por Biden em 2022.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou em discurso para o Congresso na terça-feira (4) que irá impor tarifas de 25% sobre importações de cobre, alumínio, aço e madeira serrada em 12 de março, restabelecendo tarifas sobre aliados e adversários que haviam sido afrouxadas, mas não eliminadas, pelo governo do antecessor democrata, Joe Biden.

Na ocasião, o líder americano disse que as tarifas criarão uma "pequena perturbação, mas estamos bem com isso". "As tarifas têm o objetivo de tornar a América rica novamente e tornar a América grande novamente", defendeu.