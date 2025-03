Revisado para cima, PIB da Itália mostra expansão de 0,1% no 4º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 5, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. Na comparação anual, o PIB italiano teve expansão de 0,6% entre outubro e dezembro, informou o Istat. Os resultados ficaram acima das estimativas preliminares, que apontavam estabilidade no resultado trimestral e avanço de 0,5% no confronto anual.