PMI mostra retomada do setor privado em fevereiro no Brasil, mas com inflação em alta

Os números mostraram que as pressões de custos das empresas cresceram no ritmo mais elevado em mais de dois anos e meio, e que o ritmo de reajuste nos preços cobrados pelas companhias foi o mais intenso desde meados de 2022, principalmente entre as prestadoras de serviços.

Segundo ela, as pressões relacionadas a preços "não dão sinais de redução" e indicam que os juros, num dos maiores níveis em oito anos, devem continuar elevados, prejudicando a demanda e os investimentos das empresas.

No setor de serviços, os insumos que mais colaboraram para o aumento de custos foram alimentos, mão de obra, materiais, transporte, eletricidade e água.

Na indústria, os empresários vincularam os custos maiores ao enfraquecimento do real e a preços mais altos do frete, do gás, de resinas de poliéster e do aço.