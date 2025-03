Mobly diz que proposta de compra da empresa feita por fundadores da Tok&Stok é 'inviável'

A Mobly classificou como "inviável" a proposta para adquirir o controle da empresa feita pela família Dubrule, fundadora da Tok&Stok, e informou que segue focada na implementação da estratégia de negócios e na captura de sinergias decorrentes da junção das duas empresas.

Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que, até o momento, acionistas que representam, em conjunto, 40,6% do capital social da companhia já indicaram à administração não ter interesse em alienar suas ações nos termos da proposta, caso ela venha a se tornar uma oferta vinculante e irrevogável, bem como a sua intenção de votar contrariamente à exclusão da OPA (Oferta Pública de Aquisição) Estatutária no contexto da proposta. "Desta forma, não seria possível à família Dubrule adquirir a participação mínima de 85 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia (correspondente a 69,2% do capital total) indicada na proposta, mesmo se a OPA viesse a ser lançada, de modo que a proposta parece ser de plano inviável", afirma.