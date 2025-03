Japão/BoJ: Uchida diz que busca oportunidades para novos aumentos nos juros, mas sem pressa

As expectativas pela elevação dos juros vêm crescendo, mas economistas e investidores esperam amplamente que o banco central japonês mantenha a política estável na próxima reunião, no dia 19, após ter elevado a taxa para 0,5% em janeiro.

O banco central do Japão (BoJ, na sigla em inglês) continua procurando oportunidades para elevar ainda mais as taxas de juros, mas deverá tomar decisões sem pressa, disse o vice-presidente da instituição, Shinichi Uchida, nesta quarta-feira, 5. "A inflação subjacente ainda está abaixo de 2%", afirmou o dirigente, em discurso para líderes empresariais na Província de Shizuoka. "Apertar a política monetária nesta situação suprimiria a atividade econômica, e os salários não subiriam."

Uchida reiterou que o BoJ buscará mais aumentos nos juros, desde que a economia continue a melhorar e a inflação suba em conjunto com os aumentos salariais. "Ajustar o grau de acomodação monetária gradualmente, enquanto as condições financeiras seguem acomodatícias, levará à estabilidade na atividade econômica e nos preços no longo prazo", disse o vice-presidente do BoJ.

Uchida espera que a inflação subjacente atinja cerca de 2% em algum momento entre outubro de 2025 e março de 2027, ajudada pelo crescimento salarial.

Em relação ao cenário global, o vice-presidente do BoJ observou que as incertezas permanecem altas, incluindo o impacto da política econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "O curso futuro desses fatores e expectativas a respeito deles terão um impacto no sentimento de empresas e famílias, não apenas nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo, e nos desenvolvimentos dos mercados financeiros e de capitais globais." Fonte: Dow Jones Newswires.