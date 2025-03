Ceará tem dois parques solares entre os 20 mais produtivos do Brasil em 2024

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Lista anual produzida pela ePowerBay incluiu os parques solares Milagres IV e Milagres V, ambos da empresa Lightsource, localizados no Ceará

Os parques solares de Milagres IV apareceu na 14ª posição do ranking, enquanto Milagres V apareceu na 19ª posição.

A lista anual dos 20 parque solares mais produtivos de 2024 incluiu duas operações localizadas no Ceará. O levantamento, feito pela ePowerBay , leva em consideração o fator de capacidade médio da geração de energia e usa dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Sobre o assunto Ceará supera os R$ 5,5 bilhões de investimentos em geração de energia solar própria desde 2012

A lista tem em sua maioria parques solares localizados nos estados de Minas Gerais (seis operações), Pernambuco (seis), além de Bahia e Piauí (dois) e Paraíba (dois).

A operação mais bem colocada no Ranking Solar Anual foi a de Sobrado I, da Proton Energy, com FC médio de 29,6%, localizada no estado da Bahia.