Bolsas da Ásia fecham em alta, após China manter meta de crescimento em 5%

São Paulo, 05/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, após a China manter sua meta de crescimento para este ano e apesar de crescentes tensões comerciais em meio à ofensiva tarifária do governo Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre mercados da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,53%, a 3.341,96 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,41%, a 2.054,15 pontos. O governo chinês estabeleceu uma meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de "cerca de 5%" para 2025, a mesma do ano passado, no início de uma reunião anual do legislativo. Para economistas, a manutenção da meta demonstra confiança e sugere maior apoio das políticas oficiais para impulsionar a demanda.