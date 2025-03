Bayer registra prejuízo no 4º trimestre, mas vendas superam expectativas

A receita com vendas superou a estimativa de analistas, que esperavam 11,26 bilhões no quarto trimestre de 2024. O Ebitda também ficou acima das previsões, que indicavam um valor de 2,27 bilhões. Entretanto, o prejuízo não era esperado pelos analistas, que projetavam lucro líquido de 463 milhões de euros no último trimestre do ano.

A Bayer registrou prejuízo líquido de 335 milhões de euros no quarto trimestre de 2024, informou a companhia nesta quarta-feira, 5. O resultado reverte o lucro líquido reportado em igual período do ano anterior, de 1,337 bilhão de euros. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) antes de itens especiais caiu 22,3% em igual comparação, para 2,349 bilhões de euros. Já as vendas tiveram redução de 1,1% no trimestre, para 11,729 bilhões de euros.

As vendas na divisão Crop Science, que inclui produtos agrícolas, cederam 4,4% no quarto trimestre, para 5,385 bilhões de euros. Segundo a Bayer, as vendas de sementes de milho foram pressionadas pelo recuo da área plantada na América Latina e América do Norte. Além disso, houve recuo no segmento de herbicidas e fungicidas. As perdas foram limitadas por avanços no segmento de sementes de soja, inseticidas, sementes de algodão e sementes de vegetais.

Por região, a América Latina obteve a maior queda nas vendas de Crop Science no último trimestre de 2024, com 2,151 bilhões de euros, 14,2% abaixo do quarto trimestre de 2023. Houve recuo, ainda, na região que abrange Europa, Oriente Médio e Ásia, que somou 570 milhões de euros (-6,6%). Apesar disso, a América do Norte teve alta de 3,5% nas vendas, para 2,014 bilhões de euros, enquanto a região da Ásia Pacífico cresceu 14,6%, com 650 milhões de euros em vendas.

Já na divisão de produtos farmacêuticos, as vendas subiram 1,7% no trimestre, para 4,658 bilhões de euros. As vendas de saúde ao consumidor registraram aumento de 3,5% no trimestre, para 1,567 bilhão de euros.