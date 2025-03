'Se as empresas se mudarem para os EUA, não haverá tarifas', afirma Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou sua conta na Truth Social para voltar a estimular as empresas a transferirem suas operações para os EUA. "Se as empresas se mudarem para os EUA, não haverá tarifas!!!", disse, com todas as palavras em caixa alta. Nesta segunda-feira, 3, Trump assinou o decreto que coloca em vigor tarifas contra os vizinhos México e Canadá, além de ampliar de 10% para 20% o porcentual sobre a China. O gigante asiático e o Canadá já anunciaram retaliação e o México prometeu divulgar uma resposta no próximo domingo, dia 9.