PMI composto do Japão sobe para 52,0 em fevereiro, segundo S&P Global/Jibun Bank

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 51,1 pontos em janeiro para 52,0 pontos em fevereiro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta terça-feira, 4. O indicador manteve-se acima do nível neutro de 50 pontos, ou seja, indicando expansão da atividade.

"A confiança geral no desempenho futuro do setor privado diminuiu, com o grau de sentimento positivo sendo o mais fraco desde janeiro de 2021. As empresas levantaram preocupações sobre a escassez de mão de obra e o impacto potencial das medidas protecionistas dos Estados Unidos", escreveu em nota.