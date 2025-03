China: PMI composto vai a 51,5 em fevereiro, mais alto em três meses, segundo S&P Global/Caixin

Em nota, a economista sênior da Caixin, Wang Zhe, destacou o clima de otimismo entre as empresas chinesas, citando a "dinâmica robusta" de consumo durante o feriado do Ano Novo chinês e as inovações tecnológicas em alguns setores do país.

"No entanto, a economia da China ainda enfrenta desafios significativos, com as crescentes incertezas no emprego e no rendimento das famílias. O mês de março representa um momento crítico para os políticos chineses", diz a economista.