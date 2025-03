China estabelece meta de crescimento de 'cerca de 5%' para o PIB deste ano, a mesma de 2024

A China estabeleceu uma meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de "cerca de 5%" para 2025, a mesma do ano passado, apesar dos crescentes desafios provenientes das tensões comerciais, da demanda doméstica fraca e da prolongada desaceleração do mercado imobiliário.

A meta foi anunciada pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, na quarta-feira, 6 (pelo horário local). No ano passado, a China cresceu atingiu a meta, ao registrar 5% de expansão do PIB.