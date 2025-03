Canadá adotará tarifas de 25% sobre produtos importados dos EUA, afirma Trudeau

A cobrança atingirá um total de 155 bilhões de dólares canadenses (US$ 107 bilhões) em mercadorias, mas em duas etapas. Na primeira, a tarifa será aplicada a apenas 30 bilhões de dólares canadenses em importações. Na segunda, que ocorrerá daqui a 21 dias, afetará o restante dos produtos.

Durante um pronunciamento, Trudeau afirmou que as tarifas permanecerão em vigor até que os Estados Unidos removam a tarifa de 25% aplicada aos produtos canadenses, que passou a valer nesta terça-feira, 4. Segundo o primeiro-ministro, a cobrança feita pelos Estados Unidos é ilegal, e será contestada tanto na Organização Mundial do Comércio (OMC) quanto por mecanismos do acordo comercial USMCA.