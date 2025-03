Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em queda, diante de tarifas dos EUA contra a China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 4, enquanto investidores acompanhavam a entrada em vigor de mais tarifas de 10% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para importações de produtos chineses. No entanto, parte do apetite por risco foi sustentado com o início da reunião anual chinesa "Duas Sessões". O índice Hang Seng caiu 0,28% em Hong Kong, a 22.941,77 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,15% em Seul, a 2.528,92 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,70% em Taiwan, a 22.596,88 pontos. O japonês Nikkei perdeu 1,20% em Tóquio, a 37.331,18 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,22%, a 3.324,21 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,28%, a 10.679,44 pontos. De acordo com o ING, a resposta tarifária prometida pela China contra os americanos mantém vivas as esperanças de negociação. Para o banco holandês, a retaliação chinesa poderia ter sido "muito mais forte". No entanto, a instituição acredita que, a cada nova escalada, os riscos também aumentam para uma resposta mais forte.