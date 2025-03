Trump nega acordo e confirma taxas de 25% para México e Canadá

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos / Crédito: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou qualquer possibilidade de negociação com México e Canadá e confirmou que irá impor taxa de 25% para todos produtos dos países vizinhos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A única "exceção" é para a energia elétrica importada do Canadá, que deve receber taxação de 10%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trump também assinou decreto nesta segunda-feira, 3, em que aumenta de 10% para 20% as tarifas aduaneiras sobre produtos da China.

A medida havia sido anunciada por Trump quando assumiu o governo, no fim de janeiro. Os países vizinhos tiveram posturas distintas após as ameaças. Enquanto o México buscou negociar, prometendo combater o tráfico de fentanil na fronteira, o Canadá prometeu revidar comercialmente. Estados Unidos devem anunciar novas tarifas em março, inclusive para o agro Novas tarifas devem ser impostas pelos Estados Unidos, inclusive para o agronegócio. Na semana que vem, no dia 12, estão previstas tarifas sobre o aço e o alumínio, e no dia 2 de abril "tarifas recíprocas", ainda não especificadas, e tarifas sobre produtos agrícolas, conforme anúncio feito hoje por Trump.