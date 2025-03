Presidente global da Telefónica pede aval para teles se consolidarem na Europa

O presidente do Grupo Telefónica, Marc Mutra, defendeu, nesta segunda-feira, 3, que as operadoras de telecomunicações na Europa ganhem aval para fundir seus negócios e fazer frente ao que classificou como uma "dominância" das big techs dos Estados Unidos e da China que estão dominando os mercados globais. "Acreditamos que é hora de as grandes empresas de telecomunicações europeias terem permissão para se consolidar e crescer para criar capacidade tecnológica", pleiteou Murtra.

A declaração do presidente global da espanhola Telefónica (dona da Vivo, no Brasil) veio logo no discurso de abertura da principal feira de telecomunicações do mundo, o Mobile World Congress (MWC), realizado anualmente em Barcelona. A fala de Murtra reforça o embate vivido nos últimos anos na indústria.