Petróleo fecha em queda com preocupação de menor crescimento nos EUA pesando nos negócios

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 3, enquanto a preocupação com a desaceleração do crescimento dos Estados Unidos se sobrepõe ao temor de possível menor oferta do óleo, diante a manutenção das tensões entre Ucrânia e Rússia. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 1,99% (US$ 1,39), a US$ 68,37 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,63% (US$ 1,19), a US$ 71,62 o barril

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o Swissquote Bank, dados econômicos americanos divulgados na semana passada alimentaram preocupações sobre a desaceleração do crescimento no país e, consequentemente, uma menor demanda por petróleo. Segundo o banco suíço, o temor superou a percepção de risco geopolítico, que chegou a dar certo suporte ao valor da commodity durante a sessão.