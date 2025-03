Ouro fecha em alta, com forte demanda por refúgio de segurança, dólar fraco e tensões

O ouro para abril fechou em alta de 1,85%, a US$ 2901,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com a Exness, o metal dourado se beneficia do ambiente incerto do mercado, mas a commodity de segurança pode registrar uma alta volatilidade no curto prazo diante dos fatores geopolíticos e econômicos que afetam o sentimento. "Tarifas adicionais dos EUA podem potencialmente intensificar as tensões comerciais e levar os investidores a ativos de segurança", menciona a instituição ao ressaltar que um possível acordo entre EUA, Canadá e México, alvos da primeira rodada tarifária, pode arrefecer os preços do ouro.