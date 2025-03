Nos EUA, secretário diz que tarifas contra México e Canadá podem ser menores que 25%

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que as tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, contra o México e o Canadá, podem ser menores do que 25%, em entrevista para a Fox News. De acordo com o representante, o republicano e a sua equipe estão abertos para uma negociação com os países vizinhos. Lutnick reafirmou que as taxas entrarão em vigor na terça-feira, 4 de março.