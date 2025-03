Moedas globais: dólar cai com confirmação de tarifas e foco em efeito negativo de medidas

O dólar caiu em relação a moedas fortes e emergentes, prejudicado pela incerteza em torno das tarifas de importação que passarão a vigorar amanhã e com investidores focados nos potenciais efeitos negativos deste tipo de medida, após sinais de que as empresas dos Estados Unidos estão com dificuldades para lidar com as mudanças.

O índice DXY do dólar fechou em queda de 0,81%, aos 106,747, com o dólar recuando a 149,25 ienes, enquanto a libra subia a US$ 1,2691 e o euro avançava a US$ 1,0477.