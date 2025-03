Modelo de negócio das teles não é sustentável e precisa mudar, afirma diretor da GSMA

O diretor geral da GSMA citou que as operadoras financiam o equivalente a 85% da infraestrutura que de internet móvel - como torres, antenas, estações, entre outros - mas que as próprias teles não têm se beneficiado. "Nossas redes são a base das economias digitais. E com todo o crescimento do estilo de vida digital, alguém poderia pensar que nossa receita também cresceria. Mas infelizmente essa não é o caso", ponderou. "Obter retorno sobre esse investimento é um desafio."

O jeito é procurar fontes alternativas de receita, como a adoção de serviços baseados no uso de inteligência artificial (IA) generativa, propôs o diretor geral da GSMA. Isso poderia agregar até US$ 100 bilhões à indústria de telecomunicações por ano, segundo estudo da consultoria McKinsey feita a pedido do setor. O segredo, segundo ele, é explorar cada vez mais o uso de dados. "Dados são o combustível que impulsiona a IA. E como indústria, temos muito disso", enfatizou.

Há bastante expectativa da GSMA para a potencial combinação da IA ao Open Gateway, movimento lançado pela associação há dois anos com o intuito de padronizar o acesso às redes e facilitar o desenvolvimento de novos aplicativos e funcionalidades nos celulares.