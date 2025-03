Criptomoedas: bitcoin devolve ganhos com aceno de Trump para ativos digitais e cai mais de 8%

O bitcoin operou com volatilidade nesta segunda-feira, 3, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicar no fim de semana os nomes de criptomoedas que devem ser inclusas em uma nova reserva estratégica em estudo, o que impulsionou o valor dos ativos digitais durante boa parte da sessão e levou a moeda digital a se aproximar da marca de US$ 95 mil. No fim da tarde, no entanto, o mercado devolvia o movimento e o bitcoin caía mais de 8%.

Por volta das 17h10, o bitcoin recuava 8,36%, a US$ 85,861.99, enquanto o ethereum baixava avançava 14,78%, a US$ 2.129,71, de acordo com a Binance.