Bolsas da Europa operam em alta, impulsionadas por setor de defesa e BCE

Por volta das 9h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 1,04%, a 563,05 pontos. A Bolsa de Londres subia 0,81%, enquanto a de Paris avançava 1,45% e a de Frankfurt ganhava 2,45%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,06%, 0,47% e 0,35%, respectivamente.

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, 3, após reunião de líderes da Europa neste fim de semana, em busca do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Após a discussão entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, representantes da Europa se reuniram para buscar uma resolução do conflito. No domingo, 2, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse aos líderes europeus que eles precisam intensificar o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia e agir diante de um "momento único em uma geração" para a segurança da Europa.