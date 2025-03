Trump ordena investigação sobre comércio de madeira que pode afetar Brasil

O presidente dos EUA também assinou uma ordem executiva para aumentar os possíveis fornecedores de madeira e madeira serrada e possivelmente reduzir os custos de moradia e construção. O objetivo é agilizar o processo de licenciamento e expandir a quantidade de produtos de madeira que podem ser oferecidos para venda, de acordo com um alto funcionário da Casa Branca que falou sob condição de anonimato.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou neste sábado, 1º, ações para aumentar a produção doméstica de madeira, incluindo uma ordem para o Departamento de Comércio investigar possíveis danos que as importações de madeira representam para a segurança nacional.

De acordo com ele, Canadá, Brasil e Alemanha, entre outros países, estão envolvidos em subsídios relacionados à madeira que colocam os Estados Unidos em desvantagem.

Seguindo a orientação do presidente, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, iniciará uma investigação sobre possíveis riscos à segurança nacional, de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962.

Trump disse a repórteres em 19 de fevereiro, enquanto estava a bordo do Air Force One, que estava considerando uma tarifa de 25% sobre importações de madeira, de acordo com a Reuters.