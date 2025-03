PMI Industrial da China sobe para 50,2 em fevereiro ante 49,1 em janeiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,1 em janeiro para 50,2 na leitura de fevereiro, informou neste sábado, 1, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam crescimento menor, para 49,9. O indicador acima de 50 pontos aponta que a atividade econômica da China continua em expansão.

Já o PMI do setor não manufatureiro avançou ligeiramente de 50,2 no primeiro mês do ano para 50,4 na leitura de fevereiro. O PMI de serviços caiu de 50,3 em janeiro para 50,0 em fevereiro, enquanto o subíndice de construção subiu para 52,7 ante 49,3 em janeiro.