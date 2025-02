SoundHound supera metas do 4º tri e melhora guidance para 2025

A SoundHound, empresa líder em inteligência artificial (IA) de voz, superou as metas de Wall Street para o quarto trimestre e melhorou suas projeções para 2025. Segundo balanço publicado na quinta-feira, 27, a SoundHound teve prejuízo de US$ 0,05 por ação e receita de US$ 34,5 milhões no trimestre até dezembro, enquanto analistas da FactSet esperavam prejuízo maior, de US$ 0,10, e vendas de US$ 33,7 milhões no mesmo período.

A SoundHound aumentou sua perspectiva de receita para 2025, para uma faixa de US$ 157 milhões a US$ 177 milhões.