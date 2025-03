S&P reafirma rating de França em 'AA-/A-1+' e revisa perspectiva de estável para negativa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A perspectiva negativa é reflexo da incerteza fiscal. Para a agência, o apoio político desigual à consolidação orçamentária no país é evidente no orçamento de 2025, diante da dependência de medidas fiscais temporárias para gerar uma redução do déficit de cerca de 0,4% do PIB este ano. Diante disso, a estratégia fiscal para além de 2025 permanece incerta.