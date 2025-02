Pix por aproximação passa a valer nesta sexta-feira

O Pix por aproximação passa a valer de forma obrigatória para bancos a partir desta sexta-feira, 28 de fevereiro. A funcionalidade, parte da Jornada Sem Redirecionamento do Pix, estava em fase de testes desde novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A oferta do produto está disponível para usuários do sistema Android, por meio do Google Pay.