PIB de Portugal avança 1,5% no quarto trimestre de 2024 ante o anterior e confirma preliminar

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal avançou 1,5% no quarto trimestre de 2024 ante o trimestre anterior, de acordo com leitura final do indicador divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) nesta sexta-feira, 28. O resultado confirmou a leitura preliminar.

Na comparação anual, o PIB português cresceu 2,8% no trimestre, acima da leitura preliminar e acelerando ante o crescimento de 1,9% (número revisado) registrado no terceiro trimestre do ano passado.