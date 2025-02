MP que libera saldo retido do FGTS deve ser publicada ainda nesta sexta-feira, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse na manhã desta sexta-feira, 28, que a Medida Provisória que libera o saque do FGTS para trabalhadores que tiveram o saldo retido por optar pelo saque-aniversário deve ser publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

"Será publicada hoje", afirmou, em entrevista ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul.