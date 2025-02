Medidas para compensar desoneração são insuficientes e prejuízo é de R$ 20,23 bi, diz AGU a STF

A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou nesta sexta-feira, 28, uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que as medidas de compensação da desoneração da folha de pagamento aprovadas pelo Congresso são insuficientes e que há risco de prejuízo R$ 20,23 bilhões para os cofres públicos. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou mais cedo que a manifestação estava em estudo no órgão. Agora, o ministro Cristiano Zanin, relator do processo ajuizado pelo governo que questiona a desoneração, vai avaliar se profere novas decisões sobre o tema.

"As medidas adotadas não se mostraram suficientes para garantir a compensação em 2024, e, o que é ainda mais grave, são menos ainda suficientes para o corrente ano de 2025 e seguintes", diz a manifestação assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias.