Lucro da Mosaic cai 53,7% no 4º trimestre de 2024, para US$ 169 milhões

A companhia de fertilizantes Mosaic, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 169 milhões no quarto trimestre de 2024, informou na quinta-feira, 27, a empresa, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 53,7% em relação a igual período do ano anterior, quando a Mosaic lucrou US$ 365,3 milhões. O lucro por ação passou de US$ 1,06 para US$ 0,53.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado caiu de US$ 646 milhões para US$ 594 milhões. Apesar da queda, este foi o melhor Ebitda do ano, "com ótimas perspectivas para todos os três segmentos em 2025", disse a Mosaic em comunicado. No segmento de potássio, o Ebitda ajustado caiu 34% no quarto trimestre, para US$ 212 milhões. Em fosfatados, o Ebitda ajustado aumentou 31,7%, para US$ 341 milhões. A operação brasileira, Mosaic Fertilizantes, registrou Ebitda ajustado de US$ 82 milhões no quarto trimestre, queda de 26% na comparação anual. Em todo o ano de 2024, o lucro líquido da Mosaic caiu 85% em relação ao ano anterior, para US$ 175 milhões. O resultado refletiu o impacto negativo, após impostos, de itens significativos que totalizaram US$ 459 milhões, principalmente devido a uma perda em transações cambiais, disse a companhia.

A receita no ano diminuiu 19%, para US$ 11,1 bilhões, com preços mais baixos de venda no segmento de potássio e na Mosaic Fertilizantes. O Ebitda ajustado em 2024 recuou 20%, para US$ 2,2 bilhões. "Apesar de uma série de desafios operacionais e climáticos, que reduziram nossa produção de fosfato em mais de 700 mil toneladas e a de potássio em cerca de 250 mil toneladas em 2024, vemos sinais animadores de que entregaremos uma recuperação significativa de volume em fosfatos e potássio em 2025, à medida que avançamos em projetos para restaurar a confiabilidade", disse em comunicado o presidente e CEO da companhia, Bruce Bodine. "Também tivemos avanços significativos em nosso desempenho de custos na Mosaic Fertilizantes, o que abre perspectivas de margens mais altas em 2025." Segundo a Mosaic, os fundamentos de grãos melhoraram nos últimos meses, com o aumento dos preços do milho em particular, enquanto os preços da maior parte das outras culturas permanecem elevados.