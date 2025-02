Lote residual da restituição do IRPF começa a ser pago nesta sexta, 28; confira

Lote será pago para mais de 105 mil contribuintes / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Começa nesta sexta-feira, 28, o pagamento do lote residual da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do mês de fevereiro de 2025. O depósito é realizado pela Receita Federal. Siga o canal de Economia no Whatsapp para ficar bem informado Serão contemplados 105.919 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de R$ 314.379.905,82. Destes, 2.558 residem no Ceará, o montante recebido por eles será de mais de R$ 9,9 milhões. Veja mais abaixo como conferir quem vai receber.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dos prioritários, 3.159 são idosos com idade acima de 80 anos, 17.603 possuem de 60 a 79 anos, 2.505 são pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente nas bases do órgão informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF.