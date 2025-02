Juros: curva inclina e DI longo sobe 32pbs com Gleisi na SRI e aversão a risco global

As taxas de juros, quase todas de volta ao nível de 15%, ilustram bem a postura defensiva do mercado, que se acentuou nesta tarde perante o desconforto com a nomeação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, à Secretaria de Relações Institucionais, e o fortalecimento do dólar globalmente após discussão entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Na semana, a curva ganhou inclinação, com o vértice mais longo abrindo 75 pontos-base, sendo 32 no pregão desta sexta-feira, véspera do feriado de carnaval.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu a 14,980%, de 14,808% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2027 avançou a 15,055%, de 14,781%. O vencimento para janeiro de 2029 encerrou em 15,045%, de 14,727% no ajuste.