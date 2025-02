EUA podem rapidamente voltar à meta de inflação nos próximos meses, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que, nos próximos meses, "podemos rapidamente voltar para a meta de inflação do Fed". Em entrevista à Bloomberg TV, Bessent citou a desregulamentação do setor de energia em andamento no governo do presidente Donald Trump e medidas como corte de impostos como ferramentas que ajudarão a desacelerar a inflação em direção ao objetivo do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Sobre o orçamento do governo, Bessent disse "vamos ver quando conseguiremos atingir o equilíbrio".

Fora do campo econômico, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse ainda que não há acordo quando um líder não quer acordo de paz. Ele afirmou que caberá ao presidente Donald Trump lidar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.