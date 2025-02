Dólar sobe 1,50% e supera R$ 5,91 com Gleisi e bate-boca Trump/Zelensky

Já em alta pela manhã em razão de questões técnicas típicas de fim de mês e certa cautela pré-Carnaval, o dólar ganhou mais força ao longo da tarde e superou o nível psicológico de R$ 5,90, em meio a uma confluência de fatores internos e externos que aumentaram a percepção de riscos dos investidores. Primeiro, analistas apontaram desconforto com a surpreendente nomeação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação política do governo - o que levou o dólar a superar a linha de R$ 5,88. Gleisi é crítica de medidas de controle de gastos fiscal e da alta dos juros para conter a inflação.

Em seguida, houve um aumento da percepção de risco no exterior com o bate-boca entre o presidente dos EUA, Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Salão Oval da Casa Branca, que envolveu também o vice-presidente americano, J.D Vance. Após o entrevero, Trump disse que Zelensky "não está pronto para a paz".

Acompanhando o fortalecimento da moeda americana no exterior, tanto em relação a divisas fortes quanto emergentes, o dólar à vista, que rondava os R$ 5,89, subiu mais um degrau e ultrapassou o patamar de R$ 5,90, registrando máxima a R$ 5,9178 na reta final do pregão. A moeda americana encerrou o dia em alta de 1,50% em relação ao real, a R$ 5,9163. Foi o terceiro pregão seguido de valorização do dólar, que atingiu a maior cotação de fechamento desde 24 de janeiro (R$ 5,9186) e encerrou a semana com ganhos de 3,24%. Com isso, a divisa, que passou boa parte de fevereiro em queda, terminou o mês com valorização de 1,37%, após recuo de 5,56% em janeiro. No ano, o dólar recua 4,87% em relação ao real. A economista-chefe da Armor Capital, Andrea Damico, observa que a nomeação de Gleisi afetou bastante o comportamento do câmbio hoje, mas ressalta que o ambiente global é de dólar mais forte em razão da perspectiva de imposição de tarifas de importação pela administração Trump.

"Se Trump implementar tudo que está prometendo, pode ter impacto de mais de 1% na inflação americana. E o Federal Reserve não vai ter espaço para cortar juros e pode até ter que subir. Temos aí o dia 4 de março que vai ser um marco importante para saber como o dólar vai reagir", afirma Damico, em referência à entrada em vigor das tarifas de 25% para México e Canadá, que haviam sido suspensas, e a possibilidade de tarifa adicional de 10% sobre a China. Parte da alta do dólar pela manhã era atribuída à busca dos investidores por segurança, uma vez que o mercado local estará fechado nos dias 3 e 4 de março, em razão do carnaval. Havia também fatores técnicos como a disputa pela formação da última taxa ptax de fevereiro e a rolagem de contratos no segmento futuro. O economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa, também relaciona a alta do dólar pela manhã à cautela tem torno da reação dos mercados a entrada em vigor das tarifas no dia 4, mas observa que a nomeação de Gleisi provocou uma deterioração adicional de todos os ativos domésticos.

"A justificativa para esse movimento é talvez a tensão que traz a posse da ministra nessa posição, que é importante com relação à negociação das pautas de reformas e de medidas econômicas com o Congresso", afirma Costa. A chegada de Gleisi ao Planalto é vista por analistas como um sinal de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, premido pela queda de popularidade, pode estar inclinado a adotar medidas vistas como populistas pelos investidores. Há receio também de que haja atritos com o grupo de partidos que compõe o chamado Centrão, considerado essencial para aprovação das pautas do governo. Gleisi assume a posição no lugar de Alexandre Padilha, que foi deslocado para o ministério da Saúde. Após ressaltar que Gleisi é "muito próxima ao presidente Lula" e crítica da agenda economia de Haddad, o analista político da Warren Investimentos, Erich Decat, levanta hipóteses sobre o comportamento de Gleisi como ministra.