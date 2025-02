Dólar opera em leve alta com movimentos técnicos e cautela antes do feriado

De acordo com o diretor da Correparti, Jefferson Rugik, a instabilidade das cotações é gerada essencialmente pela disputa entre investidores do mercado futuro em torno da Ptax de hoje.

Depois de ter subido até 0,55%, ao superar a barreira de R$ 5,86 logo na primeira hora de negócios desta sexta-feira, 28, o dólar reduziu o ritmo e passou a operar com alta leve, ao redor dos R$ 5,84. Na véspera do feriado de Carnaval, o investidor adota a cautela nos negócios.

Rugik, no entanto, não acredita que haja grande espaço para correções à alta do dólar hoje, devido à proximidade do feriado de carnaval. "O mercado internacional estará operando, enquanto por aqui estaremos sem negociação. Mas Donald Trump pode trazer surpresas em relação às tarifas que ele promete impor nos próximos dias. São movimentos que mexem com os mercados, então o investidor doméstico tende a buscar proteção", afirma.

Nesta manhã, o principal indicador econômico aguardado pelos investidores, o PCE norte-americano, apontou alta de 0,3% em janeiro, dentro do esperado pelos analistas. O núcleo do índice também avançou 0,3%, igualmente alinhado às estimativas. Já a renda do trabalhador subiu 0,9%, acima das previsões, de 0,3%. As taxas dos Treasuries no exterior subiram pontualmente após o resultado e o dólar teve poucas alterações depois da divulgação.

Às 10h50, o dólar à vista era cotado a R$ 5,8369, em alta de 0,14%. O dólar futuro para abril, que passa concentrar a liquidez no mercado futuro, tinha baixa de 0,15%, aos R$ 5,8680.