Carnaval 2025: confira dicas para se proteger de fraudes na folia

Em meio à euforia das celebrações do Carnaval 2025, é fundamental que os consumidores estejam atentos para evitar práticas abusivas, golpes e descumprimento de direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), elaborou um conjunto de orientações para o usuário se proteger.