Bolsas da Europa ampliam perdas de ontem, com plano de Trump de implementar tarifas

Por Sergio Caldas São Paulo, 28/02/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta sexta-feira, ampliando perdas da sessão anterior, pressionadas ainda por preocupações com a ofensiva tarifária do governo Trump.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,35%, a 555,16 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a proposta de tarifar importações do México e Canadá em 25% entrará em vigor no dia 4 de março, após um adiamento de um mês, com o argumento de que ambos os países não conseguiram reduzir o fluxo de drogas para o território americano. Trump também prometeu impor tarifas adicionais de 10% a produtos da China, além da tarifação de 10% já implementada em 4 de fevereiro. Na quarta-feira (26), Trump já havia ameaçado tarifar carros e outros produtos da União Europeia (UE) em 25%. As ações de montadoras europeias tinham queda de 1% no horário acima, estendendo queda de ontem, enquanto as de tecnologia recuavam 1,2%, após o ultimo balanço da estrela da IA americana Nvidia falhar em impressionar os investidores.