Bessent: Casa Branca gostaria que Canadá e o México adotassem mesma tarifa dos EUA à China

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que a Casa Branca gostaria que o Canadá e o México adotassem a mesma tarifa aplicada pelo governo norte-americano a bens chineses. O secretário fez os comentários e entrevista à Bloomberg TV nesta sexta-feira, 28.

Bessent disse ainda que é pouco provável que a pontuação do orçamento do Escritório Orçamentário do Congresso inclua as receitas estimadas das tarifas que o governo americano está aplicando.