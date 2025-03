Aumento na produtividade com IA ainda tem espaço para se mover na economia, diz Goolsbee

Em discurso preparado nesta sexta-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que, se o grande aumento no crescimento da produtividade for resultado de uma nova tecnologia - seja IA ou qualquer outra - então a história mostra que é possível que esse aumento não seja apenas pontual. "Ele pode continuar se movendo pela economia, setor por setor".

Pesquisadores do Fed de Chicago analisaram números de produtividade de todos os setores dos EUA - comparando sua produtividade na década anterior à covid-19 - e os setores que tiveram o aumento de produtividade mais significativo foram os intensivos em tecnologia ou inteligência artificial (IA).