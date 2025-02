Vietnã abre mercado para exportação de miúdos de frango do Brasil

O Vietnã abriu seu mercado para a exportação de miúdos de frango do Brasil, conforme nota conjunta do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores. Com a nova abertura, o agronegócio brasileiro alcança a 32ª abertura de mercado em 2025, totalizando 332 desde o início de 2023.

Segundo as pastas, em 2024 o Brasil exportou ao Vietnã aproximadamente US$ 4 bilhões, sendo os principais produtos cereais, farinhas e preparações à base de cereais, além de fibras e produtos têxteis e soja.