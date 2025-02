Tesouro: apesar de alta em discricionárias, execução em janeiro é inferior ao limite de 1/18

Apesar de o governo ter registrado elevação nas despesas discricionárias na comparação entre os meses de janeiro de 2024 e de 2025, a execução neste ano é inferior ao limite de 1/18 imposto pela não aprovação do Orçamento até o momento. O subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal do Tesouro, David Rebelo Athayde, explicou que a previsão com gastos discricionários neste ano é de R$ 215 bilhões, o que permitiria um gasto de R$ 12 bilhões por mês considerando a execução de 1/18.

Em janeiro de 2025, o governo executou R$ 8,3 bilhões, valor inferior ao limite.