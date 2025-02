Snowflake registra prejuízo de US$ 327,5 milhões, mas tem salto na receita com clientes premium

A Snowflake teve prejuízo maior do que o previsto em seu quarto trimestre fiscal, mas registrou um forte salto na receita ao conquistar clientes premium, segundo balanço divulgado no fim da tarde da quarta-feira, 26. A empresa norte-americana de armazenagem de dados em nuvem sofreu prejuízo líquido de US$ 327,5 milhões (ou US$ 0,99 por ação) no trimestre encerrado em janeiro, bem acima da perda de US$ 169,4 milhões de igual período de um ano antes.

Analistas consultados pela FactSet previam prejuízo por ação um pouco menor, de US$ 0,97.