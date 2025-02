Sem concorrentes, Opportunity e 4UM arrematam concessão Agro Norte, a 1ª federal do ano

Por meio de um consórcio, as gestoras 4UM e Opportunity venceram o primeiro dos 15 leilões rodoviários federais previstos para 2025. Sem concorrentes, arremataram a concessão Agro Norte (BR-364/RO) em cerimônia realizada na sede da B3, em São Paulo, nesta quinta-feira, 27.

Serão concedidos 686,7 quilômetros da BR-364/RO, inserida entre Porto Velho e a divisa de Rondônia com o Mato Grosso.

Do montante total, R$ 6,35 bilhões serão destinados ao capex, que corresponde a investimentos de longo prazo, como contratação de obras de duplicação e adequação das vias. Os R$ 3,88 bilhões adicionais se referem ao opex, voltado às despesas operacionais.

A 4UM é gestora de recursos paranaense com mais de R$ 7 bilhões sob gestão. Já o Opportunity, com 30 anos de trajetória, soma R$ 60 bilhões.

O trecho desempenha papel importante na conexão de áreas produtivas a rotas de exportação, com fácil acesso a portos e rodovias de grande movimentação.

Ambas inauguraram as participações em leilões rodoviários em agosto do ano passado. As gestoras participaram, separadamente, da disputa pela concessão da BR-381 (MG). O trecho, conhecido como "Rodovia da Morte", foi arrematado pela 4UM.

Desde então, uniram-se duas vezes em consórcio para participar de certames. A primeira delas foi em setembro no leilão da Rota dos Cristais (BR-040 GO/MG), vencido pela francesa Vinci. Em dezembro, disputaram o leilão o Lote 3 do Paraná, arrematado pela CCR.

Agenda cheia