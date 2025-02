Saque do FGTS: veja o que já se sabe sobre a nova medida

O saque-aniversário do FGTS foi criado em 2020 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A medida provisória (MP) com a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem aderiu ao saque-aniversário será publicada nesta sexta-feira, 28. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os pagamentos começarão a ser feitos em 6 de março e a medida vai beneficiar 12,1 milhões de trabalhadores. A medida beneficia todos os dispensados desde janeiro de 2020 até a data da publicação da MP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Criada em 2019 e em vigor desde 2020, a modalidade do saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário.