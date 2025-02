Presidente do México reage a anúncio de tarifas de Trump e fala em diálogo para preservar T-MEC

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, comentou nesta quinta-feira, 27, o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a entrada em vigor das novas tarifas sobre a importação de produtos mexicanos em 4 de março. Durante a coletiva de imprensa Mañanera del Pueblo, Sheinbaum reafirmou a importância do diálogo e da busca por um acordo que respeite a soberania mexicana e os princípios estabelecidos no tratado comercial entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC). "Ele acabou de publicar que a data das tarifas será em 4 de março. Estamos em processo de trabalho hoje, como vocês sabem, a equipe de segurança está em Washington em reunião com o secretário Marco Rubio", afirmou Sheinbaum, destacando que o governo mexicano já iniciou conversas com autoridades norte-americanas para tratar do tema.

A presidente lembrou ainda a presença do secretário Marcelo Ebrard e do secretário da Fazenda também em Washington nesta quinta-feira. "Vamos esperar esses dias para ver como serão as negociações até terça-feira, em 4 de março. Esperamos poder conversar com o presidente Trump assim que essas reuniões acontecerem, então esperaremos por ele, como vocês sabem, ele tem seu jeito de se comunicar", declarou.

Sheinbaum enfatizou que o México busca uma solução coordenada com os Estados Unidos, preservando sua soberania. "Mas sempre, como dizemos, com a cabeça fria e com o otimismo de que podemos chegar a um acordo. Buscaremos um acordo de coordenação no quadro da nossa soberania e dos nossos princípios, essencialmente", disse a presidente. Sobre a questão comercial, Sheinbaum ressaltou que o objetivo do governo mexicano é proteger o T-MEC e garantir o fortalecimento das economias dos três países. "Na questão do comércio, o objetivo é também proteger o acordo comercial, México, Estados Unidos e Canadá, e nesse quadro, ver que ações podem ser desenvolvidas para fortalecer as três economias." A presidente afirmou que já há documentos sendo trabalhados entre as partes e espera que, até o dia 4 de março, novas definições possam ser anunciadas. "Vamos ver como essas diferenças se desenvolvem." O anúncio das tarifas foi feito por Trump na Truth Social, mais cedo, onde justificou a medida alegando o alto fluxo de drogas vindas do México e do Canadá para os EUA, especialmente o fentanil.