Preços dos ovos nos EUA podem subir 41% em 2025 com impacto da gripe aviária

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) acredita que os preços de ovos no país podem subir 41% em 2025, refletindo o impacto do surto de gripe aviária. Neste mês, os preços alcançaram uma média recorde de US$ 4,95 a dúzia. O principal motivo para essa alta é o abate de mais de 166 milhões de aves desde que o surto da doença começou, em 2022. Janeiro foi o pior mês até agora para produtores de ovos, com o abate de quase 19 milhões de galinhas poedeiras.

A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, apresentou na quarta-feira, 26, um plano em cinco partes para combater a gripe aviária e o aumento dos preços dos ovos, que inclui um investimento US$ 1 bilhão e importação de ovos. Apesar disso, Rollins reconheceu que pode levar algum tempo até que os consumidores percebam os efeitos das medidas. Ela afirmou, ainda, que a administração espera que os preços subam mais até o feriado de Páscoa, período em que a demanda tem sido historicamente alta.