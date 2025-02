Petrobras joga Ibovespa para baixo apesar de alta em NY

Ao mesmo tempo, os investidores avaliam a taxa de desemprego no trimestre até janeiro, que aumentou, mas ficou abaixo da mediana das estimativas e ainda representa um mercado de trabalho aquecido, o que eleva a pressão sobre o Banco Central no momento de inflação alta, como indicou o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro nesta quinta-feira.

A valorização dos índices de ações norte-americanos e do petróleo é insuficiente para empurrar o Ibovespa para cima na manhã desta quinta-feira, 27, em meio ao prejuízo bilionário da Petrobras no quarto trimestre. Além disso, há outros resultados que atraem as atenções, como Braskem, Embraer, entre outros. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,96%, aos 124.768,71 pontos.

Apesar do recuo de cerca de 4,00% das ações da Petrobras, Vale sobe moderadamente a despeito da queda de 0,80% do minério de ferro em Dalian.

No exterior, destaque à divulgação da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos referente ao quarto trimestre. O PIB cresceu ao ritmo anualizado de 2,3% no quarto trimestre de 2024, conforme o previsto.

Além disso, alguns papéis mais sensíveis ao ciclo econômico avançam na esteira do juros futuros, que mais cedo estavam em queda, mas zeraram o recuo há pouco, limitando a desvalorização do principal indicador da B3.

O foco mesmo é a confirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que as tarifas sobre importações do Canadá e do México entrarão em vigor no próximo dia 4. Ele também anunciou que "da mesma forma, a China será sujeita a uma tarifa adicional de 10% nessa data", sem esclarecer se refere-se às tarifas já anunciadas e em vigor desde o início deste mês. Além disso, reforçou que a tarifa recíproca prevista para 2 de abril continua mantida.

Na quarta-feira à noite, a Petrobras fechou o quarto trimestre de 2024 com um prejuízo líquido de R$ 17 bilhões, revertendo o lucro de R$ 31 bilhões registrados no mesmo período de 2023. O resultado contrariou o Prévias Broadcast, de lucro. Em todo o ano de 2024, o lucro líquido da Petrobras somou R$ 36,6 bilhões, 70,6% a menos que o registrado no exercício de 2023.

Ao ajustar os dados pelos efeitos não recorrentes mencionados, o lucro líquido teria sido de US$ 3 bilhões, em linha com as estimativas, cita em nota Ruy Hungria, analista da Empiricus. Segundo ele, mesmo que os números ajustados tenham vindo como o esperado, a magnitude dos impactos é um ponto que deve incomodar os investidores.